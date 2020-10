LIVE | Politieke chaos in Ermelo: met welke uitleg komen hoofdrolspelers vanavond?

poll Ermelo stelt beslissing over lot van burgemees­ter Baars uit. ‘Dit gaat te snel’

26 oktober Moet hij weg of mag hij blijven? De gemeenteraad van Ermelo neemt deze week nog geen besluit over het lot van burgemeester André Baars. Het plan om woensdag in een extra raadsvergadering knopen door te hakken is bijgesteld. ,,Dit gaat te snel.’’