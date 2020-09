Loods vol met gestolen e-bikes ontdekt in Ermelo: drie mannen opgepakt

De politie ontving de afgelopen weken meerdere aangiftes van diefstallen van e-bikes in de omgeving van Ermelo. De opvallende stijging leidde tot een onderzoek die uitkwam bij een loods aan de Tolweg in het Veluwse dorp. In de loods werden vorige week vrijdag liefst vijftien fietsen gevonden. Een 32-jarige Ermeloër die zich in de loods bevond werd opgepakt. In een schuur bij zijn woning werden nog eens vijf fietsen aangetroffen.

Een dag na de vondst werden twee andere mannen bij de loods opgepakt. Hierbij gaat het om een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het duo kwam twee fietsen brengen die kort daarvoor waren gestolen in Midden-Nederland.

Vervalsing

Volgens de politie was de loods in Ermelo ingericht om er fietsen ‘om te katten’. De gejatte e-bikes werden daar voorzien van andere kenmerken, zodat ze op een later moment konden worden verkocht.

De politie geeft aan altijd aangifte te doen van een fietsendiefstal. Zij heeft inmiddels de rechtmatige eigenaren van de aangetroffen fietsen benaderd.

Miljoenenschade

Professionele bendes jagen op dure e-bikes. Jaarlijks wordt voor 600 miljoen euro aan fietsen gestolen, met name in studentensteden en in de grensstreek. De massale diefstal leidde al tot een roep om dure fietsen te voorzien van een chip.

