De Harderwijkse kwam samen met twee anderen bovendrijven uit in totaal achthonderd aanmeldingen. Zij dankt de nominatie aan haar enorme passie voor het onderwijs en de betrokkenheid bij de vmbo-leerlingen. Slob leest uit het juryrapport voor dat bij Deneer het plezier voorop staat. ,,Opgeven is voor deze leraar geen optie. Ze inspireert en enthousiasmeert en ze is het schoolvoorbeeld van een 'leven lang leren'. Deneer is duidelijk overdonderd door haar benoeming tot leraar van het jaar. Haar doel voor het komend jaar is plezier terug te brengen in het onderwijs. ,,Als wij er voor zorgen dat lessen leuker worden is er vast minder probleem met motivatie. En als het voor de leerling leuker is, is het vast voor ons ook leuker.”