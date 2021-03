Luidsprekers voor autoprijs? ‘Als klant geen verschil hoort, koopt hij het niet’

Zijn eerste hifi-ervaring deed Johan Ketelaar (69) op als hts elektronica-stagiair in een opnamestudio. Hierna ging hij aan de slag bij een grote importeur van hifiapparatuur. ,,We haalden versterkers en luidsprekers uit elkaar om te zien wat we eraan konden verbeteren. Zo is het begonnen.’’ In 1977 startte hij in ’t Harde met zijn vrouw Hennie (69) vanuit een schuurtje voor zichzelf. Onder de merknaam JK Acoustics fabriceerde hij zijn eigen luidsprekers en andere audioapparatuur. Op Marktplaats ziet hij deze producten van het eerste uur nog wel eens voorbijkomen. ,,Als ik zie dat ze daar dan nog 200 euro voor vragen, maakt me dat trots.’’