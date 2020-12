Man (80) ontpopt zich tot seriebesmeurder van Boeddhabeelden in Ermelo: ‘Ik ben in de waan geraakt’

Zwemtarie­ven in Ermelo gaan toch omlaag, wethouder Laurens Klappe biedt zijn excuses aan

26 november Zwemabonnementen in Ermelo gaan per direct in prijs terug naar het niveau van voor 1 juli 2020. Wethouder Laurens Klappe deed die belofte woensdagavond aan de gemeenteraad van Ermelo, die hem op het matje had geroepen. Hij redde daarmee zijn politieke toekomst.