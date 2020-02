Man en paard uit Ermelo worden samen honderd jaar en vieren hun centennial

Ouder echtpaar en kleindoch­ter in Ermelo bedreigd met wapen bij derde Veluwse woningover­val in korte tijd

9 februari Een ouder echtpaar en hun kleindochter zijn zaterdagavond in Ermelo door drie mannen bedreigd met een wapen. Ze werden zo’n drie kwartier vastgehouden in hun vrijstaande woning aan de Julianalaan, maar bleven ongedeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies buit is gemaakt.