Man snijdt tong open aan glas in kruidenpotje: bedrijf uit Zeewolde had potjes moeten vernietigen

Fietsenproducent Stella in Nunspeet - lange tijd het wonder in e-bikeland - moet reorganiseren en fors in de kosten snijden om te overleven. Stella ziet de verkoop van elektrische fietsen opeens teruglopen en de kosten sterk stijgen. Vakbond FNV is bang voor de gevolgen en zit vanmiddag om de tafel met de directie om de situatie te bespreken.

