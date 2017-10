Mannenavond win-win voor ondernemers en voetbalclub

De Nero by EFC’58 Mannenavond van zaterdagavond is co-ondernemerschap tussen voetbalclub en bedrijven uit Ermelo en omgeving.

Het evenement speciaal voor mannen is vorig jaar bedacht door Nero de Boer van Nero Barbershop. De Ermelose barbier organiseert het samen met EFC. ,,Het is voor mij een vorm van reclame die geld kost. Als barbershop gaan wij knippen, schoenmaker Wisse Bijman gaat schoenen poetsen, er is een race simulator van Ekris en Tomassen Duck-To neemt een trekker mee. Christiaan van Zaanen zet een beeldscherm neer, want het Nederlands elftal speelt ook.’’

Verder laat Juwelier Van Dam zijn horloges zien, er wordt vis gerookt door Palingrokerij De Groot en Slagerij Erwin Timmer zorgt voor vlees voor de barbecue rond de vuurkorven. De baristobar van Ermelo Centraal schenkt koffie, er is een bierproeverij van Hert Bier en het Drankenkabinet houdt een whiskyproeverij. Ook de VVV komt met zijn producten. Er is een dj en live muziek van het Hounddog Duo.

De Mannenavond begint om 17.00 uur op sportpark de Zanderij en duurt tot 23.30 uur. ,,De toegang is gratis en elke bezoeker krijgt het welkomstdrankje Vliegend Hert van Dok48. Er is muntjesverkoop voor eten en drinken. De opbrengst is voor de helft voor de ondernemers en de helft voor EFC. Alle ondernemers moeten daarnaast een prijs weggeven voor de loterij’’, vertelt De Boer, die zo’n 300 man verwacht. ,,Vorig jaar kwamen zo’n 200 bezoekers op het evenement af. Toen waren de activiteiten wat verspreid; dit jaar houden we alles op kunstgrasveld 2 voor meer overzicht. Naast het veld kunnen groepen tegen elkaar lasergamen onder begeleiding van Laser-Pret. We hebben een evenementenvergunning om deze avond te organiseren en voor het professionele vuurwerk van Hamstra’s Vuurwerkhal om 22.30 uur heeft de Provincie in overleg met de gemeente Ermelo toestemming gegeven.’’

