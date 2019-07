Medewerkster Dieren Ambulance zwaargewond na botsing bij Ermelo: ‘Ze remden niet en reden vol op ons in’

Alfred de Wild is ruim een uur na het ongeval nog amper bekomen van de schrik, maar neemt al wel weer telefoontjes aan. ,,Dieren Ambulance, goedenmiddag.’’ Wat moet je anders, geeft hij aan. De centrale heeft er wel een uur uit gelegen, verontschuldigt hij zich, want die lag in de auto.

Vol achterop

Het ongeval op de Leuvenumseweg (N302) bij Ermelo heeft er echter wel flink ingehakt, bekent hij. Zelf zat hij achter het stuur. Remde rustig af, toen een stukje verderop een auto wilde afslaan. ,,We stonden bijna stil’’, zegt hij. ,,Toen reed iemand van achteren vol op ons.’’

‘Vol’ betekent ook echt ‘vol’, benadrukt hij. ,,We hoorden geen remgeluiden en er waren ook geen remsporen op de weg te zien.’’ De auto die hen aanreed, kwam nog niet tot stilstand, maar botste vervolgens frontaal tegen een boom en liep daarbij grote schade op; moest daarna worden weggesleept door een bergingsbedrijf.

Total loss

De dierenambulance liep op het oog slechts lichte schade op. De Wild weet echter wel beter. ,,Ik denk dat ook onze auto total loss is’’, zegt hij. ,,Het ging echt hard. Aan de voorkant zijn de spotjes er zelfs uit geknald.’’

Trauma

Meer dan over de materiële schade maakt hij zich zorgen over zijn collega, die naast hem zat. Net als de bestuurder van de personenauto (,,het stuur was in z’n buik geduwd’’) moest zij naar het ziekenhuis. Zij was niet aanspreekbaar voor het ambulancepersoneel. ,,Haar hele rechterkant werkt niet’’, zegt De Wild bezorgd. ,,Ze heeft een trauma.’’