Medewerkster ‘s Heeren Loo Ermelo gewond bij steekincident

Het voorval deed zich tegen 17.50 uur voor bij ‘s Heeren Loo, gelegen aan de Keulenkamp. Volgens politiewoordvoerder José Alberts werd de medewerkster gestoken met een voorwerp. Hierbij meldt Alberts dat het niet gaat om een mes. Met welk voorwerp dan wel is gestoken laat ze in het midden. Of er een verdachte is opgepakt laat ze eveneens in het midden.