Mee op de lesvrachtwagen: ‘Het is voor velen toch een soort jongensdroom’

,,Zo, dat is effetjes een paar meter de lucht in hè?’’ Een grote grijns verschijnt op het gezicht van instructeur Beert van den Berg, die op de bijrijdersstoel van zijn lestruck toekijkt. ,,Nou, haal hem maar van de handrem. Je voet mag naar het gaspedaal.’’ De spanning in de cabine van de tonnen wegende DAF-truck, waar vier personen in passen, is inmiddels om te snijden. ,,Heel goed. En rij nu maar héél voorzichtig weg!’’ Met schokkende bewegingen komt de lesvrachtwagen op het industrieterrein in Ermelo op gang. Langzaam. Als een slak. ,,En dan nu de poort uit. De bocht ruim nemen graag!’’