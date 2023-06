Meer dan driehonderd leerlingen in Ermelo wachten op uitslag eindexamen

Buren omstreden eenden­slach­te­rij Ermelo schrikken zich rot: plots ligt er 'heel breed pad' voor hun huis

Opnieuw is er commotie over eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. Het bedrijf wil graag een tweede uitrit, aan de achterkant van de slachterij, maar heeft daar geen vergunning voor. Op de plek waar die toegangsweg zou moeten komen is nu een brede strook tussen de bomen volledig gestript. Omwonenden slaan alarm.