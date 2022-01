Meer lawaai op ‘t Weitje in Ermelo: omwonenden voelen zich in maling genomen door politiek

Ondernemer protes­teert met vaatwasser tegen nieuwe geluidsnor­men voor muziekfees­ten in Ermelo

De coronaregels staan binnenkort evenementen weer toe, maar of die nog op ’t Weitje in Ermelo kunnen plaatsvinden is de vraag. Ondernemer IJme Woensdregt vreest dat ze niet meer mogelijk zijn door de verlaging van de geluidsnormen. Hij houdt donderdag een protest op ’t Weitje om te laten horen hoeveel geluid een groep mensen zonder versterking al maakt.

29 juni