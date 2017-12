Meeste winkeliers Ermelo willen centrummanager

Ondernemers in het centrum van Ermelo zijn in meerderheid voor doorgaan met het Centrummanagement Ermelo CME. Meer dan 90 van de pakweg 160 winkeliers ondertekende in elk geval de handtekeninglijst die het CME liet rondgaan.

De steun is een flinke duw in de rug van het CME, dat de afgelopen weken onder vuur kwam te liggen vanwege een kritische evaluatie van de eerste drie jaar. Er was onder meer sprake van weglopende centrummanagers, slechte communicatie en weinig tastbare resultaten. Voorzitter Bart Willemsen brak echter een lans voor zijn CME. Ja, er gingen een aantal dingen fout, maar er zijn wel veel piketpaaltjes geslagen, betoogde hij. CME is juist op de goede weg, het zou zonde zijn dat nu weg te gooien. ,,Zaken als leegstand los je nu eenmaal niet in drie jaar tijd op."

Verheugd

De Ermelose gemeenteraad vroeg zich echter hardop af of de ondernemers in het centrum nog wel achter dat verhaal stonden. CME speelde die vraag direct door naar de ondernemers en ziet in de uitslag een duidelijk 'ja'.