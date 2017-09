Met drugs op scooter betrapt in Ermelo

video Rotondeprimeur van Nederland ligt na twee werkdagen in Ermelo

23 september Nederland is een primeur rijker: een prefabrotonde. En hij ligt in de N302 bij de paardensportbond KNHS in Ermelo. Als een puzzel wordt de rotonde dit weekend in twee dagen stukje voor stukje in elkaar gelegd: 120 voorgefabriceerde elementen in totaal.