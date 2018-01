Brand in de frituur van pizzazaak in Ermelo

13 januari Bij Bellini's Pasta & Pizza aan de Palmbosweg in Ermelo is zaterdagmiddag brand geweest. In de keuken sloeg de vlam in de frituur en het vuur is doorgeslagen naar het ventilatiekanaal. Daarbij raakte een medewerker gewond aan zijn gezicht en handen.