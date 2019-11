Miljoenen voor insectenbedrijf Protifarm in Ermelo

Automobi­list knalt in Ermelo tegen boom en verdwijnt daarna spoorloos

24 november De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe Opel die vannacht van de weg is geraakt in Ermelo. Na de melding van het ongeluk trof de politie het voertuig namelijk wel aan, maar de bestuurder was spoorloos verdwenen.