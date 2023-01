Minderjarige jongens nog vast voor brand in schuur Ermelo, waarbij 6000 eenden omkwamen

De twee jongens die in de nieuwjaarsnacht zijn aangehouden bij de brand in het buitengebied van Ermelo waarbij zesduizend eenden omkwamen, zitten nog vast. De politie doet onderzoek in de schuur.

Het gaat om twee minderjarige jongens uit Harderwijk. De politie had hen direct die nacht opgepakt voor hun ‘betrokkenheid’ bij de brand. Het vuur zou zijn ontstaan door vuurwerk, aldus een woordvoerder. De politie geeft geen nadere informatie over de leeftijden.

Deze maandag zijn mensen van de politie bezig met onderzoek in de stal. Ze dragen beschermende kleding en luchtmaskers in verband met de aanwezigheid van asbest. In de nok van het dak van de schuur waar zo’n zesduizend eenden zaten, zijn asbestdakplaten beschadigd geraakt door het vuur. Er wordt onderzocht of en waar asbest is neergekomen in de omgeving

Stiller na veel vuurwerk

De brand in de stal brak net voor half drie uit. Bewoners van het buitengebied ten zuiden van Harderwijk en ten westen van Ermelo hadden direct na de jaarwisseling enorm veel vuurwerk boven de woonwijken daar gezien. Na tweeën was het volgens een van hen in de directe omgeving rustig, totdat mensen wakker werden van de sirenes.

Waarom de twee jongens op het Rodeschuurderswegje waren en wat er verder is gebeurd moet nu blijken uit het onderzoek.

Binnen wordt in beschermende kleding onderzoek gedaan.

De brand kon vrij snel worden geblust maar voor de eenden was het te laat. De eigenaar van het bedrijf kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn. Hij wacht de onderzoeken af.

De politie stelt nu dat de twee minderjarige jongens worden verdacht van brandstichting. Ze kunnen maximaal drie dagen vastzitten. In hoeverre sprake is van kennelijke opzet om brand te stichten in de stal is volgens de politie nog niet duidelijk.

