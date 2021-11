Moeten de supermarkten in Ermelo open op zondag? ‘We zien dat die behoefte er is’

Begin deze maand is een groep Ermeloërs een petitie begonnen voor zondagopenstelling van supermarkten. ‘Ze moeten die vrijheid krijgen, net zoals in Harderwijk’, schrijven de initiatiefnemers. Echt storm loopt het nog niet: de petitie is op dit moment 362 keer ondertekend. Of dat komt door een gebrek aan animo of dat veel Ermeloërs simpelweg niet op de hoogte zijn van het bestaan van de petitie, is niet duidelijk.