Mountainbiker klapt op stilstaande auto bij Ermelo, traumaheli ingezet

video Middelbare scholen strooien met zelftests, maar: ‘Ik steek echt niet twee keer per week stokje in mijn neus’

3 juni Dozen vol zelftests zijn afgeleverd bij het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, net als bij alle andere scholen in het land. Bedoeld om uit te delen aan leerlingen zodat ze zich twee keer per week kunnen testen op corona. ,,Ik wil het best doen, maar dan misschien eens in de paar weken. Ik hoef niet twee keer per week zo’n stokje in mijn neus als ik me verder prima voel’’, zegt brugklasser Julia (13).