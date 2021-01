MS-patiënt Martijn (28) krabbelt op na inktzwarte periode: ‘In het duister zweefden duizenden lichtjes op me af’

Martijn uit Ermelo (27) hoopt dat Russische dokter hem zijn leven kan teruggeven

8 november Van een sterke gezonde vent van 27 jaar, tot een lichamelijk wrak in een jaar tijd. Het overkwam Martijn Meijwaard uit Ermelo, nadat bij hem een progressieve vorm van MS werd ontdekt. Hij legt zich er niet bij neer en ondergaat op dit moment een zware en peperdure stamceltherapie in Rusland. Omdat de verzekering dat niet dekt, is hij een crowdfundingsactie begonnen.