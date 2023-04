Na 24 jaar strijd krijgt Quincy (21) uit Ermelo eindelijk grotere slaapkamer: ‘Hij begint steeds meer op Quasimodo te lijken’

Vernieuwde Plein met Boerenmaan­dag­beeld onthuld in Nijkerk

In verschillende fasen werd de afgelopen tijd gewerkt aan het Plein in Nijkerk. De aannemer streefde ernaar het Plein voor de veertigste editie van de Boerenmaandag (maandag 17 april) af te krijgen. Dat is gelukt. Afgelopen week onthulden wethouder Rene Windhouwer en Mirjam van Midden, voorzitter van de werkgroep Openbare ruimte & inrichting in de binnenstad, het vernieuwde Plein.