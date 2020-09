Na zes jaar derde divisie duikt Jorran van Santen ineens op bij zijn voetbalmaten van FC Horst

Stewardess Kim ziet droom vervliegen: Ermelose honden­school moet weg

12 september Ze snapt er niets van: haar dit jaar geopende hondenschool aan de Harderwijkerweg in Ermelo is niemand tot last, en toch moet ze daar weg. Kim Mourits is een petitie begonnen om dit ‘onrecht’ te lijf te gaan. Volgens de gemeente is er wel degelijk geklaagd. ,,Toestaan creëert bovendien nieuwe problemen’’, zegt de wethouder.