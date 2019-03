‘Niet schrikken maar er is een boom op uw huis gevallen’

Video,,Niet schrikken’’, was de telefonische mededeling van de politie, zaterdagmiddag aan Marijn de Ronde. En het vervolg: ,,Er is een boom op uw huis gevallen.’’ Bij thuiskomst zag de Ermelose wat dat betekent: de kolos heeft haar zijgevel en dak beschadigd.

Hoe ernstig de schade is, is aan het begin van de avond nog niet precies te zeggen. Het huis mag nog niet betreden worden voordat experts de situatie hebben beoordeeld.

Voorzichtig te werk gaan

De brandweer haalt de reus tak voor tak weg. In dit soort situaties is het belangrijk om voorzichtig te werk te gaan, legt brandweer-bevelvoerder Rob van Loo uit. Bewoonster De Ronde ziet het allemaal vrij nuchter aan. ,,Ik ben al lang blij dat dit niet gebeurt is terwijl er schoolkinderen langs fietsten. Ik denk altijd: zo lang er maar geen menselijk leed is. Materiële schade is wel weer op te vangen. Maar goed, het zal later op de dag nog wel meer bij me gaan doordringen.’’

Officieel is er nog niets bekend over de oorzaak van het omvallen. Opvallend is dat de boom niet ontworteld is, maar een stuk boven de grond doormidden gebroken. De binnenkant ziet er vermolmd uit; stukken boom die op het gras liggen voelen sponzig aan:

Deze kolos ging tegen de grond. De binnenkant ziet er vermolmd uit.



Oorzaak

Of er iets mis was met de boom, daar waagt wethouder Wouter Vogelsang nog geen uitspraken over. Als loco-burgemeester is hij ter plekke te komen om er zeker van te zijn dat niemand gewond is geraakt. ,,En ik blijf tot dat mensen het huis weer binnen zijn geweest en hebben kunnen zien wat de schade is.’’ Toch ligt er op dit moment geen directe taak voor de gemeente Ermelo, stelt Vogelsang. Salvage, verzekering en een aannemer moeten bepalen wat er moet gebeuren en daar de benodigde stappen voor zetten. ,,Wij zullen het bij de gemeente ongetwijfeld maandag verder bespreken.’’

‘Opeens ging ie’

Enkele buurtbewoners zagen de boom vallen, of hoorden de doffe dreun die dat veroorzaakte. ,,Ik zag ‘em eerst al bewegen, en opeens ging ‘ie’’, vertelt Bart Hoogteyling. ,,Ik ben snel naar buiten gegaan, naar de woning toe, om te kijken of er iemand was die ik misschien kon helpen. Maar er was gelukkig niemand.’’ Willem Kleijer hielp vlak voordat de boom om ging op dezelfde plek nog een fietser, die was gevallen. ,,Die heeft echt mazzel gehad.’’