Nieuwe subsidie voor de aanleg van een nattere tuin is op de Veluwe erg in trek

Oud-presenta­tor Hans Goedkoop uit Ermelo dankbaar en ontroerd na vele steunbetui­gin­gen voor ‘zijn’ Andere Tijden

9 mei De publieke verontwaardiging over het verdwijnen van tv-programma Andere Tijden, ontroert de in Ermelo geboren oud-presentator Hans Goedkoop. Tegelijkertijd is hij realistisch: ,,We krijgen het niet terug, maar we willen wel door. Dat zijn we verplicht aan onze kijkers die op de barricaden zijn gegaan.’’