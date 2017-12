Nipt glasvezel voor Ermelo en Nunspeet

In het voorjaar gaat de schop de grond in. Eind 2018 is elk aangemeld adres aangesloten. Jozias de Koeijer, directeur van de Goede Herderschool in Horst en fervent voorstander, kan zijn geluk niet op. "Op school zeggen we ook altijd: een 5,6 is een voldoende. Afgelopen dagen zijn we nog langs alle straten geweest en ook onze school was dit weekend open zodat mensen zich nog konden aanmelden”, zegt hij.