Het is weer de maand van Oktoberfes­ten op de Veluwe: ‘Ga maar uit van duizenden liters bier ja!’

Ein Prosit! Het is oktober en dat willen bierdrinkers weten ook. Na coronastilte, buitelen nu de aankondigingen van Bierfesten op de Veluwe over elkaar heen. Een rondgang langs een aantal evenementen leert dat er - hoe kan het ook anders - genoeg bier und bratwurst is ingeslagen. ’Gedurende de avond wordt er op tafels gedanst.’

10 oktober