NOS gaat in gesprek met turncommentator Van Zetten uit Ermelo

Dit is Alex, de nieuwe wijkagent van Ermelo: ‘ik ben een man van de straat’

1 november Wisseling van de wacht in het politiekorps van Ermelo. Alex Braakenburg - momenteel wijkagent in Harderwijk-Zuid (Tweelingstad) - wordt het nieuwe gezicht in Ermelo Centrum. De strijd tegen ondermijning wordt een van zijn speerpunten. ,,In coronatijd zijn ondernemers kwetsbaarder dan ooit. Misbruik daarvan ligt op de loer.’’