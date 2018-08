Nzikwinkunda zet met 28.41 Ermelo op de kaart

Met een flitsende eindsprint in de eerste editie van de Ermeloop, ontdeed Nzikwinkunda uit Burundi zich van zijn medestrijder Othman Elgoumri uit Marokko. De 28.41 was een toptijd. Bij de dames was Hajiba Hasnaouri (Marokko) de snelste in 33.25.

De winnaar straalt. Heeft het over veel bochten, wijzend met zijn handen maar is content. Dat geldt ook voor de winnares, Hajiba Hasnaoui uit Marokko. “Ik wilde voor de winst gaan. Daarom heb ik Elvanie ook veel aan kop laten lopen. Over een maand loop ik de marathon van Peking. Die wil ik winnen. Dat ik hier nog even een snelle tien kon lopen, is lekker”.

Lisanne Meuleman uit Enschede is de nummer drie bij de vrouwen. “Dertig seconden van mijn p.r. af, echt super. Het ging ook gewoon erg lekker, het is ook allemaal goed georganiseerd hier”. Streekgenoot Niels te Pas ging uit zijn dak. “Ik moest voor de kwalificatie voor het EK duatlon onder de 32 minuten lopen en dat doe ik met vier seconden. Ik hoorde bij toeval van deze Ermeloop. Daardoor kon ik het in onze regio nog doorvertellen, vandaar dat er toch wel een stuk of tien snelle vrouwen en mannen uit Enschede mee zijn. Het is ideaal want veel tien kilometerwedstrijden zijn er niet in augustus”.

'Actieve rustperiode'

Hellen de Vries uit Zwolle kwam dinsdag terug van vakantie en besloot last minut in te schrijven. “Ik heb een actieve rustperiode gehad. Dit is pas mijn eerste snelle wedstrijd weer. Het ging in eerste instantie langzaam zoals gepland maar de tweede ronde heb ik toch wel doorgetrokken. Prima. Ik bereid me voor op de marathon van Eindhoven. Dan wil ik onder de drie uur lopen”.