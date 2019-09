OM: meisje (16) uit Ermelo meermalen verkracht tijdens vermissing

Dat meldt de Leeuwarder Courant. ,,Dat meisje’’, las officier van justitie Peter van der Spek steeds weer in de verklaringen van de 31-jarige verdachte die onder meer verkrachting wordt verweten. Typerend, aldus de officier. ,,Ze is voor hem geen persoon geweest, maar een object dat hij bijna letterlijk in de schoot geworpen kreeg.’’ Het verstandelijk beperkte meisje was van huis weggelopen en vreesde dat ze weer naar het internaat in Ermelo moest waar ze doorgaans tegen haar zin verbleef als ze terug zou keren naar huis.

In de avond van zaterdag 13 oktober vorig jaar verliet ze haar ouderlijke woning in Leeuwarden met de mededeling dat ze snel terug zou zijn. Ze belandde in het Vossepark en ontmoette daar drie mannen die haar onder meer whiskey aanboden. Onder hen ook de tweede man (30) die woensdag voor moest komen. De anderen moeten zich later verantwoorden.

‘Wat chillen’

Ze nodigden haar uit mee te gaan naar een woning aan de Pieter Stuyvesantweg om nog even wat te chillen. Daar zou ze door de drie mannen zijn aangerand, verklaarde ze later. Ze overnachtte op het adres om de volgende dag, op uitnodiging van een van de mannen, per taxi naar de woning van de 31-jarige verdachte aan de Willem Pijperstraat te vertrekken. De man was zelf op dat moment niet thuis.

Ze zou daar verkracht zijn door de 30-jarige Leeuwarder. ,,Ik heb toen seks met hem gehad’’, verklaarde ze bij de politie. ,,Ik wilde het niet, maar het gebeurde toch..’’ De man berichtte de medeverdachte per telefoon dat er ,,een cadeautje’’ voor hem klaar zat. Volgens Van der Spek een aanwijzing dat het de betrokken mannen om seks te doen was.

De bewoner kwam maandag thuis en had in de volgende dagen zeker drie keer seks met het meisje. ,,Vrijwillig’’, benadrukte deze ook woensdag. ,,In het begin vond ik het prima’’, verklaarde het meisje later bij de politie. Ze had gevoelens voor de man gekregen. Dat hield na twee dagen op vanwege overmatig drankgebruik door de verdachte, stelde Van der Spek. ,,Ineens had hij een heel andere blik in de ogen’’, bemerkte het meisje. ,,Dan doe je wat hij zegt.’’ Uit blauwe plekken op haar billen zou blijken dat de man ook geweld had gebruikt.

Verstopt in de badkamer

De verdachte, die pas op dinsdag van haar hoorde dat ze als vermist was opgegeven door haar ouders, benadrukte dat hij haar alle vrijheid had gegeven. Ze mocht bijvoorbeeld zijn mobiele telefoon gebruiken en kon zo op Facebook de reacties op haar vermissing volgen. Toen de politie op 31 oktober langs kwam, verstopte de man het meisje in de badkamer, bang dat hij - net vier dagen op vrije voeten - opnieuw in de cel zou belanden.

Van der Spek eiste tegen hem uiteindelijk dertig maanden cel en tbs met dwangverpleging. Hij wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht en zou in een gesloten setting behandeld moeten worden voor onder meer zijn alcoholprobleem. Tegen de andere verdachte eiste de officier 42 maanden cel. De advocaten van beide verdachten - Lodewijk Rinsma en Dennis Vlielander - benadrukten dat hun cliënten moesten worden vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.