Omrijden, afremmen, veilig oversteken; N303 tussen Harderwijk en Ermelo gaat tien weken dicht

Ermelo betaalt 8,5 ton extra voor verbouwing De Dialoog door btw-blun­der: ‘Had niet gemogen’

De verbouwing van zalencentrum De Dialoog in Ermelo kost 855.000 euro meer dan verwacht. Oorzaak is een misrekening in de teruggave van de btw: de gemeente krijgt minder geld terug dan waar oorspronkelijk van werd uitgegaan. Wethouder Hugo Weidema probeert een deel van die meerkosten alsnog omlaag te brengen. Maar of dat lukt, is de vraag.

21 juli