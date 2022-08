Omrijden, afremmen, veilig oversteken; N303 tussen Harderwijk en Ermelo tien weken dicht

Om rekening mee te houden voor mensen die van Harderwijk met de auto naar Ermelo of verderop willen en andersom. De provinciale N303 gaat vanaf 22 augustus tien weken op slot - tot begin november - om auto's af te remmen en fietsers meer veiligheid te bieden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid, bekenden zoeken hun route. Oh, en in het voorjaar is het weer raak.

Nu wordt opnieuw een deel van het werk uitgevoerd wat de provincie in 2019 al aankondigde. Dat betekent dat net als vorig jaar de rechtstreekse verbinding tussen Ermelo en Harderwijk via de N303 (Harderwijkerweg) voor langere tijd is afgesloten.

Werk schuift op

De werkzaamheden beginnen op maandag 22 augustus bij de rotonde Fazantlaan/Prins Hendriklaan in Ermelo en in de weken daarna schuift het gedeelte waar de weg wordt opgeknapt richting het Burgemeester Van Boeijenplein, de rotonde Groene Zoomweg/Ceintuurbaan.

Volledig scherm Overzicht van de werkzaamheden die opschuiven in de tijd. Het werk start start op 22 augustus en duurt tot begin november. © Provincie Gelderland

Al die tijd is deze route afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen langs één en soms langs beide kanten van de weg wel rijden tussen Harderwijk en Ermelo. Voor auto's wordt een omleiding aangegeven via de Ceintuurbaan, de N302 en de N796 (Leuvenumseweg).

Ontheffing in de brievenbus

Bewoners en bedrijven die zijn aangewezen op een ontsluiting via de Harderwijkerweg krijgen volgens de provincie en uitvoerderscombinatie Hoornstra Infrabouw/Boskalis een ontheffing in de brievenbus om de afzetting te passeren. Het zal overigens niet altijd mogelijk zijn om met de auto overal bij te kunnen, luidt alvast de waarschuwing.

Alternatieve routes

Bedrijventerrein Veldzicht blijft bereikbaar vanaf de A28 bij Harderwijk via de ook normaal al veelgebruikte route ‘achterom', over de Groene Zoomweg en het Meeboerserf.

Volledig scherm Ook op de rotonde Lokhorstweg (links)/Eendenparkweg (rechts) komen meer bomen en ook bloemen, voor de biodiversiteit. In de tussenberm wordt de stenen verhoging vervangen door hagen. © Bram van de Biezen

Bewoners van het gebied rond de Prins Hendriklaan en de rest van Ermelo die gebruik maken van de Harderwijkerweg richting Harderwijk vinden naar verwachting hun eigen weg wel, via de Kolbaanweg en de Groene Zoomweg. Aan de kant van de Fazantlaan blijven de al bestaande beperkingen om sluipverkeer in dat gebied tegen te gaan gewoon van kracht.

Bomen remmen af

Op de rotondes Lokhorstweg/Eendenparkweg en Prins Hendriklaan/Fazantlaan worden enkele aanpassingen gedaan om het autoverkeer min of meer te dwingen meer gas terug te nemen. Een van de maatregelen is het aanplanten van bomen zodat het zicht over de rotonde heen meer beperkt is. Bij de rotondes worden verder bloemenmengsels ingezaaid met het op biodiversiteit.

Op enkele plekken wordt de iets verhoogde stenen middenberm vervangen door een lage haag, om te voorkomen dat automobilisten over de stenen heen voorgangers inhalen. De maximum snelheid is en blijft 50 kilometer per uur.

Op de fietsoversteek bij de Kalkoenweg in Ermelo wordt de opstelruimte voor fietsers groter evenals de ruimte op de middengeleider. Er komt een tweerichtingen fietspad van vier meter breed.

Bij enkele bedrijven en woningen wordt de in/uitrit op de Harderwijkerweg verbeterd en meer zichtbaar gemaakt, onder andere bij kampeerwinkel Hendriks.

Afrit 28 dicht in voorjaar '23

Als al deze werkzaamheden begin november zijn afgerond is het werk aan de N303 nog niet helemaal klaar. Van eind maart tot begin juni volgend jaar is het gedeelte aan de beurt tussen het Burgemeester Van Boeijenplein en het Slingerbos in Harderwijk, onder de A28 door. Dan gaat het onder andere om meer groen, nieuwe opstelstroken bij kruisingen en nieuwe verkeerslichten.

De afslag vanaf de A28 richting Ermelo en Harderwijk-West wordt dan afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit.