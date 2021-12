Omwonende wil sigaret roken en ziet zwarte Audi in brand staan aan de Groot Horloo in Ermelo

trailer Nieuwe podcast over mysteries Het Ronde Huis in Nunspeet

Occultisme, kindermoorden, orgies met hooggeplaatste lieden; de complotten die over het Ronde Huis in Nunspeet gaan zijn even fascinerend als krankzinnig. In de nieuwe podcastserie van de Stentor gaat verslaggever Emma Somsen op zoek naar alle verhalen, en probeert ze antwoord te geven op de vraag waarom complotdenkers over de hele wereld zich hierin vastbijten. Podcast Het Ronde Huis is te beluisteren vanaf 26 december via onder andere de site van de Stentor en Spotify. Met hier alvast de trailer!

25 december