Onderling wantrouwen is reden voor onderzoek naar bestuur gemeente Ermelo

Onderzoek naar functione­ren van gemeente­raad Ermelo na onrust

11:43 De politieke partijen in de gemeenteraad van Ermelo hebben een onderzoeker ingehuurd, op advies van de Commissaris van de Koning van Gelderland, om onderzoek te doen naar het functioneren van het bestuur van Ermelo. Aanleiding is de onrust in de Ermelose politiek.