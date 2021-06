Ondernemer protesteert met vaatwasser tegen nieuwe geluidsnormen voor muziekfeesten in Ermelo

Insecten­kwe­ker Protifarm in Ermelo wil tweede fabriek bouwen na belangrij­ke Europese goedkeu­ring

23 juni Insectenkweker Protifarm in Ermelo wil een tweede meelwormenkwekerij bouwen in Nederland, omdat het bedrijf grote groeimogelijkheden ziet. Nu de Europese Commissie in mei goedkeuring heeft gegeven om meelwormen toe te passen voor menselijke consumptie, gaat een breed scala aan mogelijkheden open voor het bedrijf in Ermelo.