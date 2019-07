Onderzoek naar verplaatsing palletfabriek Ten Hove duurt al vijf jaar

De provincie Gelderland gaf in juli 2014 aan de gemeente Ermelo opdracht te onderzoeken of het financieel haalbaar is vier bedrijven aan de Haspel te verplaatsen naar een regionaal bedrijventerrein. Eén van die bedrijven is Pallet- en timmerfabriek Ten Hove. De provincie acht een andere invulling van het bosrijke gebied wenselijk. Liefst met meer recreatie en natuur.