Onverklaarbare schoten in buitengebied Ermelo en Putten: ‘Stropers pak je niet zomaar’

Buurt Ermelo schrikt van knal en ziet vlammen uit auto komen: tweede brand in twee jaar tijd

De Retiefstraat in Ermelo is gisteravond laat opgeschrikt door een autobrand. De brandweer was snel ter plekke, maar de auto had toen al flinke schade opgelopen. Twee jaar geleden gingen in dezelfde straat ook al twee auto’s in vlammen op. Ook nu gaat het mogelijk om brandstichting.

18 november