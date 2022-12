Onverklaarbare schoten klinken in buitengebied Ermelo en Putten: ‘Stropers pak je niet zomaar’

Signalen van stroperij en vuurwerkoverlast in het buitengebied van Ermelo en Putten zijn de aanleiding geweest voor een grote controle op deze locaties. Hierbij is in ieder geval een Poolse man opgepakt die nog een gevangenisstraf had openstaan.

,,We kregen geluiden te horen vanuit Staatsbosbeheer dat ze onverklaarbare schoten hebben waargenomen, wat neer komt op schoten die niet van jagers afkomstig zijn. Stropers pak je niet zomaar. We wilden met deze controle een duidelijk signaal afgeven”, vertelt Alex Braakenburg, Groen Boa coördinator Noord Veluwe.

De actie is gehouden in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere instanties, waaronder de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe en particuliere landgoederen in Putten, Staatsbosbeheer, de sportvisserij, politie en de gemeente Ermelo. Volgens Braakenburg hebben burgers veelal positief gereageerd op deze actie.

Zeker zestig auto’s zijn gecontroleerd. ,,Er zijn vanuit deze actie geen grote dingen aan het licht gekomen, mogelijk vanwege het voetbal. Daar hadden we niet bij stilgestaan. Toch weten we zeker dat als we dit vaker doen het echt wat gaat opleveren”, zegt Braakenburg.

Specifieke signalen

Deze zogeheten integrale controles gaan in de toekomst vaker plaatsvinden. ,,We willen niet lukraak acties organiseren want er moeten wel specifieke signalen voor zijn. Ons doel is om echt te laten zien dat we er zijn en controleren, ook op plekken waar niet altijd de nadruk op ligt bij handhaving”, vertelt de boa-coördinator.

De controle vond plaats in het buitengebied, met name langs de bos- en heidepercelen. ,,We hebben nu een beter beeld van de omgeving en de reisbewegingen. Deze controle zien we als nulmeting, omdat het nog niet eerder zo groot is opgezet. Afgelopen nacht was een mooie beginnende samenwerking.”