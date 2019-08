Op de motor vanuit Ermelo langs negen molens

BurgerBe­lan­gen Ermelo wil opnieuw Stations­straat veiliger maken met zebrapaden en de auto als gast

16 augustus De Stationsstraat in Ermelo zou voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger worden als de auto te gast is en er zebrapaden komen. Dat vindt fractievoorzitter Bart van der Knaap en hij heeft die suggestie namens zijn partij BurgerBelangen Ermelo in een brief doorgegeven aan burgemeester en wethouders.