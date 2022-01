Open dagen Groevenbeek voor leerlingen groep 8 zijn online, film gemaakt over het schoolleven

Om de leerlingen toch een kijkje in het schoolleven van een brugklasser te geven, heeft het Ermelose mediabedrijf Tortilla Media een film gemaakt. In Welkom in onze Groevenwereld komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals het ruime onderwijsaanbod, de keuzes en de extra ondersteuning die leerlingen kunnen krijgen. De film is interactief. De kijkers kunnen via een keuzemenu ook specifieke onderwerpen uitkiezen. Daarnaast is er tijdens de live-uitzending de mogelijkheid te chatten met medewerkers van de school en/of via een video-contact met elkaar in gesprek te gaan.