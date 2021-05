Open Doors geeft na 65 jaar een kijkje achter de schermen met nieuw bezoekerscentrum

Politie zoekt voor de laatste keer op het water naar vermiste kanoër (27) uit Ermelo

20 april Voor de laatste keer wordt vandaag op het Wolderwijd gezocht naar de sinds anderhalve week vermiste kanoër (27) uit Ermelo. Gisteren werd een sonarboot ingezet, vandaag gaat de politie op het water zoeken met speurhonden. De politie gaat er van uit dat de man niet meer in leven is. ,,Na anderhalve week in het water, is het niet realistisch te denken dat iemand nog in leven is’’, zegt woordvoerder Chantal Westerhoff.