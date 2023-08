Opening nieuw sportcentrum moet kantelpunt worden voor Ermelo: ‘Eerste aanzet tot transformatie’

Is mijn dak geschikt voor zonnepane­len? Kom erachter tijdens in­loopspreek­uren in Flevoland

Wie erover denkt om zonnepanelen te nemen, maar nog niet weet of het dak überhaupt geschikt is, kan wijzer worden op de inloopspreekuren van de Samenwerkende Energieloketten Flevoland. Die worden gehouden in onder andere Biddinghuizen, Dronten, Zeewolde en op Urk.