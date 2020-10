Opluchting bij Donald Duck: Ermelo, het dorp van de eendenslachterij, heet niet langer ‘Duckstad’

poll Politiek houdt kruit nog droog in crisis rond burgemees­ter van Ermelo

20 oktober Moet burgemeester André Baars weg of is de politieke en bestuurlijke crisis in Ermelo nog te bezweren zonder dat er koppen rollen? De zes Ermelose fractievoorzitters spreken zich daar morgen nog niet over uit in hun aangekondigde gezamenlijke verklaring.