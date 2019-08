Opnieuw autobrand in Ermelo; waarom hier?

Ze zijn de tel al kwijt geraakt aan de Sportlaan in Ermelo. Zijn er in de afgelopen twee jaar nou vijf auto's in vlammen opgegaan? Of al zes? Zondagnacht was het in elk geval weer raak. Van dezelfde bewoner als toen van die brommobiel die in brand stond.... Wat is dat toch?