Opnieuw protest bij eendenslachterij, dit keer staat dierenactivist Joey Carbstrong in Ermelo

Update Opgepakte poedelnaak­te tieners uit Voorst en Ermelo gelinkt aan serie overvallen

5 november Het duo dat vrijdag in een Van der Valk-hotel in Vianen werd opgepakt voor een overval op een Albert Heijn in diezelfde plaats, wordt verdacht van het plegen van vier andere overvallen. De twee werden opgepakt in hun hotelkamer. Op dat moment waren ze poedelnaakt.