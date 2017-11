Opzij gezette wethouder van Ermelo dacht aan opstappen

Wethouder Jan van Eijsden van de ChristenUnie (CU) in Ermelo wil graag doorgaan, maar hij past minder goed in de nieuwe tijd, vindt zijn partij. ,,Een wethouder moet de weg weten op social media.''

De Ermelose wethouder Jan van Eijsden (66) heeft zich de afgelopen maanden afgevraagd of hij moest opstappen. In augustus kreeg hij van zijn partij de ChristenUnie te horen dat niet hij, maar raadslid Arnold van Veen (34) de beoogd wethouderskandidaat is.

Van Veen werd vorige week gepresenteerd aan de ledenvergadering. Voor Van Eijsden was het geen verrassing meer omdat tot zijn verbazing en teleurstelling fractievoorzitter en lijsttrekker Folkje Spoelstra hem in augustus al vertelde dat hij na de verkiezingen in maart geen wethouder meer zou worden.

Van Eijsden heeft zich afgevraagd of hij misschien direct zou moeten stoppen als hij kennelijk toch niet meer voldoet als wethouder, erkent hij nu het allemaal bekend is. ,,Maar mij is verzekerd dat ik het prima doe en dat het daar niet aan ligt.'' Waar het dan wel aan ligt is hem ook na de uitleg vanuit het partijbestuur en van lijsttrekker Spoelstra nog niet duidelijk.

Koers partij

Quote Een wethouder moet passen in het veranderende profiel Adriaan Versluis Spoelstra, als fractievoorzitter verantwoordelijk voor de keuze van de wethouder, wil geen commentaar geven en verwijst naar bestuurslid Adriaan Versluis. ,,Het gaat om de koers die we als partij willen volgen en om welke kandidaat daar het beste bij past als wethouder'', zegt hij. Dat is een koers van vernieuwing, netwerken, eigentijds en dynamisch, aldus Versluis. ,,Het is belangrijk hoe iemand de contacten heeft in de veranderende samenleving en met de achterban, bijvoorbeeld via social media, maar daar gaat het niet alleen om. Een wethouder moet passen in het veranderende profiel.''

Van Eijsden zegt dat met hem niet is besproken welke rol hij zou kunnen spelen. ,,Het was geen sollicitatiegesprek in augustus'', zegt Versluis. De fractie had onder leiding van Spoelstra een profiel opgesteld waarin Van Veen beter past en het bestuur steunt dat.

Van Eijsden vindt de procedure een 'groot bedrijfsongeval', dat negatief afstraalt op de partij. Hij blijft zich afvragen waarin Van Veen de betere keuze is. ,,Okay, ik twitter niet en ik facebook niet. Dat is ook iets dat meer bij raadsleden hoort dan bij wethouders.'' Hij heeft wel een Facebookaccount, met elf vrienden. ,,Klopt, maar daar doe ik niets mee.''