Organisatoren van evenementen op de Veluwe willen dat in de zomer van 2021 alles wèl doorgaat

,,Het gaat heel erg moeilijk worden om de Aaltjesdagen in zijn oorspronkelijke versie dit jaar te houden,’’ zegt voorzitter Christel van der Stouw van Aaltjesdagen Harderwijk. ,,We verwachten wel dat we iets kunnen doen, maar op welke schaal is nog onduidelijk. Maar we zijn al aan het organiseren. Als je echt wilt kan er veel. Natuurlijk gaan we geen onverantwoordelijke situaties creëren, maar we streven ernaar om de Aaltjesdagen door te laten gaan, drie dagen lang, van 11 tot en met 13 juni.’’