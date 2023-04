Ouders halen zoon (7) overstuur op van logeeradres, man uit Ermelo nu veroordeeld voor ontucht

Insecten­kwe­ke­rij Ermelo gaat dicht: ontslag dreigt voor 36 werknemers

Twee jaar na de overname van Protifarm trekt de Franse multinational Ÿnsect de stekker uit de meelwormenkwekerij aan de Eendenparkweg in Ermelo. De 36 medewerkers staan voor de keuze: of ontslag, of overplaatsing naar de VS of Frankrijk. De afdeling research blijft wel bestaan.