Paardensport moet het snel beter uit gaan leggen

‘Mensen denken dat paarden steeds hoger moeten springen, maar dat is helemaal niet zo’’, zegt Peter van Pinxteren, de dag na de protestactie van de Vegan Strike Group. Van Pinxteren is woordvoerder van paardensportbond KNHS in Ermelo.

,,Vroeger sprongen paarden wel eens twee meter, ze kunnen zelfs wel 2,30 halen. Nu laten we ze maximaal 1,60 springen en wordt de uitdaging gehaald uit de rit sneller doen en technisch beter, de balken vallen veel sneller dan vroeger.”

Paardenwelzijn

Hij laat de stallen zien op het terrein van de KNHS en de bakken waar de paarden springen. Waar die allemaal aan moeten voldoen. En hoe hard ze werken aan het dierenwelzijn. Het gaat hier vaker over paardenwelzijn dan over paardensport, zegt hij. ,,Paarden hebben het nog nooit zo goed gehad als nu, en toch horen we steeds vaker protest, vaak op grond van onwetendheid van de dieren en de sport. Mensen lezen iets op social media en baseren daar hun mening op. Wij zullen dat toch beter moeten gaan vertellen.”

Quote Paarden en mensen horen al zo lang bij elkaar. We kunnen met allerlei apparatuur steeds beter meten of een paard stress of pijn heeft. Peter van Pinxteren

De actie op het EK, waarbij twee schaars geklede activisten met teksten als ‘Stop horse slavery’ op hun lichaam de finale verstoorden, vindt hij erg. Vooral vanwege de gevaarlijke situatie die ontstond.

Dat de paardensport zal verdwijnen als de publieke opinie draait, denkt hij zeker niet. ,,Paarden en mensen horen al zo lang bij elkaar. We kunnen met allerlei apparatuur steeds beter meten of een paard stress of pijn heeft. Daarmee kunnen we aan de onwetende buitenwacht laten zien dat een paard die een topprestaties levert, dat niet heeft. Er zijn genoeg paarden die je echt geen plezier doet met elke dag in de wei staan.”

Mishandelen

Ze zijn allemaal verschillend, net als mensen, ze hebben de intrinsieke motivatie nodig om te presteren, vertelt van Pinxteren. Niemand heeft er volgens hem wat aan een dier slecht te behandelen. ,,Zeker een paard niet, want daarmee schiet je jezelf alleen maar in de voet. De meeste mensen zijn in de paardenwereld terecht gekomen omdat ze van de dieren houden, niet om ze te mishandelen. De band tussen ruiter en paard luistert heel nauw, zo’n paard wordt jarenlang getraind. Het is echt niet zo dat een paard dat niet wil springen, alsnog over hindernissen heen wordt gejaagd, want dat heeft geen zin. Het paard zal het niet doen namelijk.”

Hoofddocent ethiek

De Vegan Strike Group kondigt intussen meer protest aan. ,,Er zullen meer acties komen’’, zegt ook universitair hoofddocent ethiek aan de faculteit Diergeneeskunde Franck Meijboom. ,,Het welzijn van dieren en de rechten van dieren zijn steeds centraler komen te staan. Als sector sta je altijd 1-0 achter als er zo’n actie is. Maar je moet met een antwoord komen.’’ Hij denkt dat de Vegan Strike Group wel een punt heeft. ,,Vooral als het gaat over de vraag die ze nu oproepen: waar wil je over tien jaar staan met de paardensport. Alleen vinden zij iedere vorm van dierhouderij onacceptabel. De basisvraag gaat niet alleen over dierenwelzijn, maar of je paarden mag gebruiken voor sport. Op die vraag moet ook de sector inhoudelijk reageren. Want als je dat niet snel en goed genoeg doet, kan het hard gaan met de publieke opinie en de sector, dat hebben we gezien in de nertsenhouderij.”

Quote Misschien is het zelfs beter dat de sector zelf met beperkin­gen komt. Franck Meijboom

Paarden komen net als dolfijnen steeds meer onder een vergrootglas te liggen, denkt Meijboom. ,,Dat zal intern in de paardensector de nodige discussie opleveren. Daar is niks mis mee, want dat gebeurde tot nog toe weinig. Wat dat betreft zouden ze zelf het voortouw moeten nemen om duidelijk te maken hoe ze het doen en hoe ze het zien in de toekomst. Er zijn nog genoeg manege-eigenaren die daarover hun schouders ophalen. Als er nooit iemand is die vraagt hoe je de dingen doet, verander je ze niet. De paardensector loopt echt achter bij de veehouderij. Boeren leggen heel goed uit wat ze doen op hun bedrijf.”

Gelijke rechten

Meijboom denkt niet dat de paardensport zal verdwijnen, omdat veel Nederlanders paardenliefhebbers zijn en voor stoppen geen draagvlak is. De samenleving is volgens hem nog niet rijp om mens en dier gelijke rechten te geven, zoals de activisten willen. Dus moet de paardensector mensen uitnodigen, tonen wat ze doen, uitleggen. ,,Misschien is het zelfs beter dat de sector zelf met beperkingen komt. Bijvoorbeeld dat je geen paarden mag houden als je ze niet het grootste gedeelte van de dag buiten kunt houden. Het zou slim zijn als ze dat zelf initiëren.”

