Parkeerruzie: nu Ermelo mensen op de bon slingert, eist SGP dat gemeente zelf regels naleeft

Moeten huizenko­pers wachten op plaatsing van geluids­scherm langs A28 bij Harderwijk? Tijd voor oplossing dringt

Kopers van de nieuw te bouwen woningen in de bocht van de A28 in Harderwijk moeten hun verhuisdatum mogelijk uitstellen. Het is nog onduidelijk waar het vereiste geluidsscherm langs de snelweg precies moet komen en plaatsing daarvan kon wel eens langer gaan duren dan de opleveringsdatum van de nieuwbouw.